أولياء الأمور أمام اللجان لدعم طلاب الثانوية العامة بامتحانات الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية بعين شمس

توافد طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية والأدبية إلى مدرسة بن خلدون الثانوية، والشهيد مصطفى حافظ، بمنطقة عين شمس، لأداء امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية، فى آخر أيام ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة.

ورصدت "الشروق" تنظيم رجال الأمن والقائمين على سير العملية الامتحانية عملية دخول الطلاب إلى المدارس وتفتيشهم جيدا للتأكد من عدم اصطحابهم للهواتف المحمول أو السماعات الإلكترونية، لاستخدامهم فى الغش داخل اللجان.

كما حضر بعض أولياء الأمور مع ذويهم فى الصباح الباكر لدعمهم والوقوف بجانبهم قبل دخول المدرسة أو اللجان بقراءة القرآن الكريم والأدعية وتواجدهم بمحيط المدرسة حتى إنتهاء الوقت المحدد للامتحان والخروج من المدرسة.