ديشامب: نشعر بالآلم بعد خسارة نصف نهائي كأس العالم

اعترف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بمرارة الآلم بعد خسارة نصف نهائي كأس العالم، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية مباراة المركز الثالث أمام إنجلترا.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره منتخب إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد المقبل على ملعب ميامي.

وقال ديديه ديشامب في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للاتحاد الفرنسي: «عندما لا تصل إلى النهائي الذي كنت تريده، نعم لا بد أن يؤلمك الأمر، ومن الجيد أن نشعر بالألم، خسرنا أمام منتخب إسباني جيد رفع مستواه».

وأضاف: «هذه ليست مباراة ودية، هناك المركز الثالث على المحك، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه، هذا واجبنا تجاه أنفسنا، وتجاه ما يمثله هذا القميص، وتجاه كل الجماهير التي تدعمنا».

وكانت فرنسا خسرت أمام إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما خسرت إنجلترا أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1.