شركة صينية تنفذ أعمال المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد في رقعة نفطية استكشافية جنوبي العراق

صرح وكيل وزارة النفط لشئون الاستخراج العراقية نصير عزيز، بأن شركة الاستكشافات النفطية وقعت اليوم الخميس، عقداً مع شركة سينوبك الصينية لتنفيذ أعمال المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد في رقعة عدان الاستكشافية في محافظة المثنى -350كم جنوبي بغداد-.

وقال عزيز، في تصريح صحفي، إن هذا العقد يأتي انسجاماً مع خطط وزارة النفط الرامية إلى توسيع أعمال الاستكشاف وتعزيزها في الرقع الواعدة باعتماد أحدث التقنيات العالمية في مجال المسح الزلزالي، بما يسهم في تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية، وتحقيق تقييم أكثر دقة للتراكيب الهيدروكاربونية، ودعم استثمار الرقع الاستكشافية، بما يعزز الاحتياطيات النفطية والغازية".

وأوضح المدير العام لشركة الاستكشافات النفطية أسامة رؤوف حسين أن تنفيذ هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في تطوير أعمال المسح الزلزالي والاستكشاف في رقعة عدان، مشيرا إلى حرص الشركة على تنفيذ مشاريعها وفق أعلى المعايير الفنية وبالتعاون مع الشركات العالمية، بما يوفر بيانات زلزالية دقيقة تدعم عمليات الاستكشاف والتطوير المستقبلية".

وتعد عدان من الرقع الاستكشافية الواعدة، وتقع ضمن صحراء البادية في محافظة المثنى جنوب العراق.