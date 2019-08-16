شهدت السودان على مدار السنوات الماضية أزمة نتيجة الفيضانات والسيول التي تجتاح أراضيها، إثر سقوط الأمطار الموسمية والتي تستمر من شهر يونيو إلى نوفمبر من كل عام، لتبلغ ذروتها فى شهرى يوليو وأغسطس، ونتيجة لمشاكل عديدة بمنظومة الصرف الصحى وتصريف مياه الأمطار، تشهد البلاد آثارا عنيفة لتلك الأمطار الغزيرة تصل لحد السيول والفيضانات.

-2019.. مقتل 46 شخصاً

خلال الأسبوعين الماضيين، ضربت السيول والفيضانات 18 ولاية بالسودان، نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة، أسفرت عن مقتل 46 شخصا على الأقل، فضلا عن تضرر آلاف البيوت والمنازل في مختلف أنحاء البلاد، حسبما صرحت وزارة الصحة السودانية، أمس الخميس.



-2018.. تضرر 195 ألف شخص

وفي يوليو 2018، اجتاحت السودان أمطار وسيول غزيرة في أجزاء متفرقة من البلاد، مما أدى إلى سقوط 43 قيتل وعشرات الجرحى وتضرر أكثر من ألفي منزل، إلى جانب انهيارات طالت أجزاء من المؤسسات والمدارس والبنية التحتية، وأطلق السكان نداءات عاجلة للمنظمات ووكالات الأمم المتحدة لإنقاذ المتضررين وتقديم المساعدات العاجلة.

فيما أعلنت الأمم المتحدة، في تقرير لها، عن تضرر 195 ألف شخص في 15 ولاية سودانية من أصل 18 ولاية ضربتها الأمطار الغزيرة والفيضانات.



-2017.. مقتل 17 شخصا

في سبتمبر 2017، شهدت عدة أحياء في مدينة أم درمان، وسط السودان، فيضانات، بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل، وقلة تصريف مياه الأمطار، مما تسبب بسقوط عدد من المنازل، وتصدع البعض الآخر، ولقى 17 شخصا مصرعهم جراء السيول والأمطار والعواصف الشديدة التى اجتاحت الخرطوم.



-2016.. مصرع 100 شخص

في أغسطس 2016، شهد السودان فيضانات وسيول عقب هطول أمطار غزيرة لمدة تخطت الأسبوعين، أدت لمصرع ما يزيد عن 100 شخص، وغرق وتدمير ما يقرب من 60 قرية و10 آلاف منزل، وقطع العديد من الطرق في السودان.

من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤن الإنسانية بالسودان (أوشا)، أن 122 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والسيول في مختلف أرجاء البلاد، كما تهدم 13 ألف منزل بالولايات الأكثر تأثرا في السودان وهي كسلا وسنار وجنوب كردفان وغرب كردفان وشمال دارفور.



-2015.. مقتل 6 أشخاص

فى أغسطس 2015، ضربت السودان سيول متوسطة الحدة، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص جراء مواجهة أمطار وسيول، ضربت ولايتين فى شمال السودان، وتسببت في إنهيار عدد من منازل تلك الولايات وعدد من المشاريع الزراعية كما أدت لنفوق المئات من المواشي، ودمرت مصادر المياه من آبار وسدود وعدد من المرافق العامة.



-2014.. تضرر نصف ولايات السودان

فى يوليو 2014، شهدت السودان فيضانات وسيول عنيفة ضربت نصف ولاياتها، ألحقت الضرر بـ22 منطقة فى 8 ولايات، وأسفرت عن إصابة 184 شخصا، وتدمير ما يزيد عن 6 آلاف منزل، نصفهم فى ولايتى نهر النيل وشمال كردفان، كما ضربت السيول مخيم «جبرونا» للاجئين جنوب السودان بمنطقة أم درمان السودانية، أسفرت عن تضرر أكثر من 3 آلاف لاجئ بالمخيم، حسبما أعلن ملحق الشؤون الإنسانية بسفارة جنوب السودان لدى الخرطوم، كابى جريميه.



-2013.. الأسوأ في ربع قرن

في أغسطس 2013، شهد السودان فيضانات وصفتها الأمم المتحدة إنها الأسوأ في ربع قرن، حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية، آنذاك، عن تضرر الممتلكات فى 14 من إجمالى 18 ولاية سودانية، ومقتل 50 شخصا أغلبهم في الخرطوم وإصابة 70 آخرين، فضلا عن تهجير عشرات الألاف.

