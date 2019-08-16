بمساحة تقدر 160 كم مربعا وعد سكان 38 الف نسمة تعد إمارة ليشتنشتاين سادس أصغر دولة في العالم وأصغر دولة ناطقة بالألمانية. جولة مصورة في الإمارة التي تقع كاملة في جبال الألب، وتحتفل هذا العام بمرور 300 سنة على تأسيسها.

ليشتنشتاين..عام اليوبيل

في الثالث والعشرين من 23 يناير 1719، رفع الإمبراطور الروماني تشارلز السادس من وضع ليشتنشتاين من إمارة إلى إمارة إمبراطورية. وبعد مرور 300 عام يتم الاحتفال بتأسيس الدولة الصغيرة ذات السيادة على مدار العام من خلال المهرجانات والحفلات الموسيقية والفعاليات والمعارض.

سادس أصغر دولة في العالم

تقع ليشتنشتاين بقمم جبال الألب شديدة الانحدار ووادي الراين الأخضر المنبسط، وتعد سادس أصغر دولة في العالم، حيث تبلغ مساحتها 160 كيلومترًا مربعًا ولا يتجاوز عدد سكانها 38000 نسمة. يفضل الوصول إليها بالسيارة. ليس لدى ليشتنشتاين مطار خاص بها.

العاصمة فادوز

التسوق ، التنزه ، الاستمتاع بالفن كلها أمور ينبض بها قلب ليشتنشتاين في فادوز، عاصمة الإمارة. تمتد منطقة المشاة الخالية من حركة المرور انطلاقاً من الحي الحكومي وصولاً إلى مبنى بلدية فادوز. من متحف الدولة التاريخي إلى متحف الفن المعاصر، يمكنك قضاء الكثير من الوقت في هذه المساحة الصغيرة.

معالم ليشتنشتاين

تقع قلعة فادوز على جانب التل على ارتفاع 120 مترا (393 قدم) فوق العاصمة، ولذلك يمكن رؤيتها من بعيد. والقلعة التاريخية هي مكان إقامة العائلة الأميرية. ولا يمكن مشاهدتها من الداخل، ولكن جولات فادوز تعطي نظرة ثاقبة عن تاريخ القلعة، مثل حقيقة أنها دخلت في ملكية ليشتنشتاين عام 1712.

ليشتنشتاين سيراً على الأقدام

ليشتنشتاين وجهة رائعة لهواة التنزه. تحتوي على أكثر من 400 كيلومتر من مسارات المشي لمسافات طويلة، من بينها طريق إشنربيرغ التاريخي الممتد من بندرن إلى شيلنبرغ، الذي يمتد عبر المواقع الأثرية والتي هي منشأ الكثير من الأساطير، إلى جانب مسار نزهة ثري سيسترز الرياضي وهو طريق لرحلة مشي طويلة. في مايو، تم افتتاح مسار ليشتنشتاين بطول 75 كيلومترًا، حيث يمكن للزوار من خلال السير فيه التنزه عبر البلاد بأكملها.

محمية ريجلر ريت الطبيعية

في محمية ريجلر ريت الطبيعية، يمكن للمشاة وراكبي الدراجات الاستمتاع بالهدوء والراحة. تغطي المسطحات المائية والبرك ومروج القش المكان، موفرة بذلك بيئة مثالية للنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. تبلغ مساحة المحمية 90 هكتارًا (222 فدانًا). وتكون المحمية في أبهى صورها مع أوائل الصيف، عندما تحول براعم أزهار القزحية السيبيرية أغلب مناطق المحمية إلى سجادة زرقاء كبيرة.

نبيذ ليشتنشتاين

مناخ معتدل بسبب الرياح الدافئة المعروفة باسم "فويهن"، منحدرات مواجهة للجنوب الغربي وتربة جيدة، كلها عوامل توفر الظروف المثالية لزراعة العنب المستخدم في إنتاج نوعين من النبيذ هما pinot noir و chardonnay. وتعتبر ثمار عنب Herawingert الأكثر تقليدية وأهمية في الإمارة. مصنع نبيذ "أمير ليشتنشتاين" هو المكان المثالي للاستمتاع بكأس من النبيذ الجيد بعد يوم من استكشاف البلد.

عطلات التزلج الأميرية

تحفل ليشتنشتاين بمنتجعات التزلج على الجليد. تتميز قرية "مالبون" بالمنحدرات الجليدية والأجواء المناسبة للعائلة مع مناظر طبيعية رائعة. وبالإضافة لإمكانية التزلج على تلك المنحدرات، يمكنك أيضاً الذهاب في رحلات مع أحد المرشدين، كما يمكن القيام بجولات تزلج عبر المدينة. وإذا كنت ترغب في التمتع بمزيد من الفخامة، فإن الفنادق الأنيقة توفر لك إقامة فاخرة.