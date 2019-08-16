 ميركل تعتزم لقاء رئيس وزراء بريطانيا بشأن «بريكست» - بوابة الشروق
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ميركل تعتزم لقاء رئيس وزراء بريطانيا بشأن «بريكست»

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:08 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:08 م

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون قريبا لإجراء محادثات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ولم يفصح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عن موعد محدد للقاء، إلا أنه أوضح في برلين اليوم الجمعة أنه من المقرر عقد اللقاء في القريب العاجل، مضيفا أنه من المجدي إجراء محادثات عن "بريكست" وموضوعات مشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن جونسون يعتزم إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وكانت سلفته، تيريزا ماي، أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة برلمان بلادها على الاتفاق.

وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي إجراء أي تعديل على اتفاق الانسحاب.

ويعتزم جونسون الخروج من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، حتى ولو بدون اتفاق، وهو ما قد يضر بالقطاع الاقتصادي وكثير من مجالات الحياة.

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