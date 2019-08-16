وسائل إعلام سورية رسمية: وسائط الدفاع الجوي تدمر هدفا معاديا قادما من شمال لبنان

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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الخميس، إن وسائط الدفاع الجوي السوري دمرت هدفا معاديا مصدره شمال لبنان، باتجاه مدينة مصياف.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري لم تكشف عنه أنه "في تمام الساعة الحادية عشرة و6 دقائق من مساء (الخميس) كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف".

وأضاف المصدر أنه "وعلى الفور قامت وسائط دفاعنا الجوي بالتعامل مع الهدف وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن دوي انفجارات قوية سمع في غرب حماة، ويعتقد أن الدفاعات الأرضية السورية تصدت لما يعتقد أنه صاروخ إسرائيلي سقط في ضواحي مدينة مصياف.

وقالت سانا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي عدة مرات خلال السنوات الأخيرة لصواريخ معادية أمريكية وإسرائيلية وأسقطتها قبل الوصول إلى أهدافها".

وأضافت: "تتزامن الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية ضد سورية عادة مع انهيارات المجموعات الإرهابية أمام وحدات الجيش العربي السوري".

وتشير سانا بذلك إلى المعارك المستمرة في ريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب والتي سجلت فيها القوات الحكومية تقدما كبيرا ضد المعارضة في الأيام القلائل الماضية.

وتعرضت المنشآت العسكرية السورية والإيرانية المتحالفة معها في سورية لغارات عدة مرات في الأشهر الماضية.