ألمانيا تسجل 625 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد صباح اليوم، بلغ عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا منذ تفشي الوباء 223453 شخصا على الأقل، وبلغ عدد حالات الوفاة 9231 حالة، ولم يتم بذلك تسجيل حالات وفاة جديدة منذ أمس.

وحتى صباح اليوم الأحد تغلب نحو 201300 شخص على الإصابة بالفيروس بألمانيا، وفقا لتقديرات معهد "روبرت كوخ".

وتقول تقديرات المعهد إن عدد إعادة إنتاج الفيروس بلغ أمس السبت 29ر1، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 08ر1، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أكثر من شخص آخر في المتوسط.

يشار إلى تسجيل أكثر من 1400 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة في كل من يومي الجمعة والسبت الماضيين كل على حدة- أي أكثر مما كان قد تم تسجيله في مايو الماضي.

وجدير بالذكر أن الأعداد التي يتم تسجيلها في يوم الأحد من كل أسبوع تقل غالبا عن باقي أيام الأسبوع؛ نظرا لأن ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا كانت في بداية أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يوميا، وتراجعت الأعداد بشكل كبير في مايو الماضي، ثم بدأت في الزيادة مجددا منذ نهاية يوليو الماضي.

وأعرب الخبراء عن قلقهم من احتمالية حدوث زيادة قوية في الأعداد، الأمر الذي قد يؤدي بمكاتب الصحة إلى استنفاد حدود قدراتها في تتبع سلاسل العدوى.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 224 ألفا و488 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9235 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 200 ألف و756 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.