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تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم سوريا

د ب أ
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 12:10 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 12:10 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى 1593.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إنه تم تسجيل حالتي وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 60، فضلا عن تعافي 5 حالات، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 408.

من جهته، قال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنه تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 182 حالة وعشر وفيات.

وفي مناطق سيطرة المعارضة السورية الواقعة شمال سوريا، أعلن مختبر الترصد الوبائي تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الشمال السوري، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 51، في حين تم تسجيل 39 حالة شفاء حتى الآن.

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