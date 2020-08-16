العراق: تحذير من وجود حاويات مواد شديدة الانفجار بميناء أم قصر التجاري

حذرت دائرة الجمارك العراقية من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة.

وقال خالد صلاح المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد: "إن هيئة الجمارك انتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين ونقل المواد الكيمياوية والخطرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام".

وأضاف: "أن مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانيء أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفحار والسمية تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء".

ودعا مدير عام هيئة الجمارك العراقية، المستوردين للمواد الكيمياوية بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات المتخلفة في أرصفة ميناء أم قصر لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانيء بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والتقييس النوعي والمعايير الدولية.

وكانت الحكومة العراقية قد دعت جميع المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والمطارات إلى إجراء جرد دقيق وشامل لجميع الحاويات التي تضم مواد قابلة للانفجار للاسراع بنقلها إلى مخازن الجهات المستوردة لها لتجنب وقوع حوادث مدمرة كتلك التي حصلت في مرفأ بيروت قبل أيام وأدت إلى مقتل واصابة آلاف من المدنيين ودمار غير مسبوق.