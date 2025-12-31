حماس: قرار الاحتلال بمنع 37 منظمة إغاثة دولية من العمل في الأراضي الفلسطينية تصعيد خطير

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إن ما أوردته وسائل إعلام عبرية بشأن توجه حكومة الاحتلال لإلغاء تراخيص عمل عشرات المؤسسات الإغاثية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكّل تصعيداً خطيراً، واستخفافاً فاضحاً بالمجتمع الدولي ومنظومة العمل الإنساني، في إطار سعي الاحتلال إلى تسييس العمل الإغاثي، وتحويله إلى أداة ابتزاز للشعب الفلسطيني الذي يعاني من كارثة إنسانية صنعها الاحتلال، لا سيما في قطاع غزة.

وطالبت في بيان، مساء الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص، وكلالمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بـ«التحرك العاجل والفاعل لإدانة هذا السلوك الإجرامي، والضغط على حكومة الاحتلال ومجرم الحرب نتنياهو للتراجع عن هذه السياسة، ومنعه من توظيف المساعدات الإنسانية كسلاح للتجويع ولإدامة المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، في مخالفة صريحة للقانون الدولي».

وأبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 37 مؤسسة إغاثة دولية بمنعها من العمل في الأراضي الفلسطينية ابتداءً من الأول من يناير 2026، بحجة عدم التزامها بالقواعد الجديدة لمراجعة المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة.

وتعمل هذه المنظمات في مجالات الطب الطارئ والإغاثة الغذائية وحماية الأطفال ودعم اللاجئين وذوي الإعاقة، ويُشكل منعها ضربة كبيرة للعمل الإنساني ويعرّض حياة المدنيين، لا سيما الأطفال والمرضى لمخاطر جسيمة، ويُعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأفادت المؤسسات الدولية بأن القواعد التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها تعسفية وقد تعرض موظفوها للخطر.

ومن بين المؤسسات التي أبلغتها سلطات الاحتلال بمنع العمل:

1. العمل ضد الجوع – Action Against Hunger

2. أكشن إيد – ActionAid

3. تحالف من أجل التضامن – Alianza por la Solidaridad

4. حملة من أجل أطفال فلسطين – Campaign for the Children of Palestine

5. منظمة كير – CARE

6. مساعدات الكنيسة الدنماركية – DanChurchAid

7. المجلس الدنماركي للاجئين – Danish Refugee Council (DRC)

8. المنظمة الدولية للإعاقة: الإنسانية والشمول – Handicap International: Humanity & Inclusion

9. المركز الياباني الدولي للمتطوعين – Japan International Volunteer Center (JVC)

10. أطباء العالم – فرنسا – Médecins du Monde France

11. أطباء العالم – سويسرا – Médecins du Monde Switzerland

12. أطباء بلا حدود – بلجيكا – Médecins Sans Frontières Belgium (MSF)

13. أطباء بلا حدود – فرنسا – Médecins Sans Frontières France (MSF)

14. أطباء بلا حدود – هولندا – Médecins Sans Frontières Netherlands (MSF)

15. أطباء العالم – Médicos del Mundo

16. ميرسي كوربس – Mercy Corps

17. أطباء بلا حدود – إسبانيا – MSF Spain

18. المجلس النرويجي للاجئين – Norwegian Refugee Council (NRC)

19. أوكسفام نوفيب – Oxfam Novib

20. الإغاثة الأولية الدولية – Première Urgence Internationale (PUI)

21. أرض البشر – لوزان – Terre des hommes TdH Lausanne

22. لجنة الإنقاذ الدولية – International Rescue Committee (IRC)