إحصاء رسمي: أكثر من 69 ألف مقيم غادروا إسرائيل خلال عام 2025

- قدر عدد السكان بنحو 10 ملايين بينهم 7.7 ملايين يهودي و2.1 مليون عربي

أظهر إحصاء رسمي إسرائيلي، الأربعاء، أن أكثر من 69 ألف مقيم إسرائيلي غادروا البلاد خلال العام 2025.

وقال المكتب المركزي للإحصاء (حكومي) في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "في العام 2025 غادر 69,3 ألف مقيم إسرائيل، وعاد 19 ألف مقيم".

وأضاف: "وبذلك كان صافي الهجرة الإسرائيلية من إسرائيل في نهاية العام 2025 سالباً، حيث وصل إلى سالب 50,3 ألف".

وأشار إلى أن عدد سكان إسرائيل بلغ بنهاية العام 2025 نحو 10.1 ملايين نسمة.

وأوضح أن 76.3 بالمئة من السكان (7.7 ملايين) من اليهود، و21.1 بالمئة (2.1 مليون) من العرب، و2.6 بالمئة (260 ألف) من الأجانب.

ولفت إلى أنه خلال العام ولد نحو 182 ألف طفل 76 بالمئة منهم لأمهات يهوديات وغير يهوديات، و24 بالمئة لأمهات عربيات.

وتابع: "خلال العام 2025، توفي ما يقرب من 50 ألف من السكان، أي أقل بحوالي 2.000 حالة وفاة عن عام 2024".

وكانت تقرير إعلامية إسرائيلية عزت ارتفاع عدد المهاجرين من إسرائيل إلى استمرار الحرب.

والأربعاء، كشف تقرير "حال الدولة 2025" الصادر عن مركز "تاوب" لبحوث السياسات، عن تراجع غير مسبوق في معدل نمو السكان داخل إسرائيل، نتيجة استمرار الهجرة السلبية وتراجع معدلات الخصوبة، في تطور ديمغرافي يسجل لأول مرة منذ إعلان تأسيس الدولة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تكبدت خسارة صافية تقدر بنحو 37 ألف نسمة، نتيجة مغادرة أعداد من السكان تفوق القادمين والعائدين إليها، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ولفت إلى تصاعد موجة ما وصفه التقرير بـ"الهجرة المعاكسة" لمهاجرين سابقين، إلى جانب تزايد مغادرة الإسرائيليين أنفسهم.

وبين التقرير أن هذا التراجع يتزامن مع انخفاض واضح في معدل الخصوبة. "رغم أن عدد الولادات السنوي بدا مستقرًا نسبيًا خلال العقد الأخير".

وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شكلت الديمغرافيا أحد ركائز السياسيات الإسرائيلية، سواء عبر تشجيع الهجرة اليهودية أو فرض سياسيات تهجير وتضييق على الفلسطينيين، في محاولة للحفاظ على أغلبية يهودية.

وفي أكتوبر الماضي، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن تقرير خاص للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن معظم المغادرين من الشباب المتعلمين وأعمارهم بين 20 و39 عاما، وبعضهم مهاجرون (إلى إسرائيل) غادروا بعد هجرتهم بفترة وجيزة.

ونقلت عن بيانات المكتب المركزي للإحصاء (حكومي)، أن ما معدله نحو 36 ألف شخص غادروا إسرائيل سنويا خلال الفترة 2009-2021.