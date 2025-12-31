الجيش السوداني يستعيد السيطرة على منطقتين في شمال كردفان

استعاد الجيش السوداني، الخميس، سيطرته على منطقتي "كازقيل" و"الرياض" بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وأفادت مصادر عسكرية للأناضول بأن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقتي كازقيل والرياض بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وأضافت المصادر أن القوات تمكنت من دحر "المتمردين" وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات، وفرّ من تبقى منهم من المنطقة.

وبث عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل من كازقيل معلنين سيطرتهم على المنطقة الواقعة على بعد 45 كيلو متر جنوب مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش أو قوات الدعم السريع حتى الساعة 13:50 ت.غ.

جدير بالذكر أن المنطقتين المذكورتين ظلتا تحت سيطرة "الدعم السريع" لأكثر من عام ونصف قبل أن يستعيدها الجيش في يوليو الماضي، ثم أعاد الدعم السريع السيطرة عليها في الشهر نفسه، بحسب مراسل الأناضول.

و تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت في أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.