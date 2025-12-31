جيبوتي تغلق مقر بعثة أرض الصومال ردا على الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جيبوتي إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية لإقليم أرض الصومال على أراضيها، وذلك على خلفية القرار الإسرائيلي الأخير بالاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، اليوم الأربعاء، إن «الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يُعد تعديًا على القوانين والأعراف الدولية».

من جانبها، أعلنت أرض الصومال استدعاء ممثلها المعتمد لدى جمهورية جيبوتي، بهدف إجراء مشاورات وتبادل وجهات النظر، وفق بيان رسمي صادر عنها صباح الأربعاء.

وذكرت أرض الصومال أن «هذا الإجراء يندرج ضمن مسار المشاورات الدبلوماسية المعتادة، ولا يخرج عن القواعد والممارسات الدبلوماسية الدولية المعمول بها».

وفي السياق ذاته، كان وزراء خارجية مصر والصومال وتركيا وجيبوتي قد أكدوا، الجمعة الماضية، الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم «صومالي لاند».

وشدد الوزراء الأربعة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

كما أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.