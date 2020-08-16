 إندونيسيا تسجل 2081 إصابة جديدة و79 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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إندونيسيا تسجل 2081 إصابة جديدة و79 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

جاكرتا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 12:47 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 12:47 م

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، تسجيل 2081 إصابة جديدة و79 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة -وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم الأحد- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي على مستوى البلاد ارتفع إلى 139 ألفا و549 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و150 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 93 ألفا و103 شخصا.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 518 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 29 ألفا و400 إصابة.


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