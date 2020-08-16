قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن مصر لطالما كانت تقف بجانب لبنان في كل المواقف الصعبة.



وعن دعوة البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، أشار «السنيورة» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هذه الدعوة تلقى تأييدًا واسعًا لدى مجموعات كبيرة في لبنان، موضحًا أنه لابد من إصدار مجلس النواب لقانون حتى يتم إجراء تلك الانتخابات.



وتابع أن «البطريرك لامس المشكلة الكبيرة التي يعاني منها اللبنانيون، وهي انهيار الثقة بشكل كبير ما بين اللبنانيين من جهة ومابين الحكومة ورئيس الجمهورية وقسم كبير من السياسيين من جهة أخرى».



وأكد أن دعوة البطريرك الماروني تسعى لإنقاذ لبنان، لافتًا إلى أن الأخير دعا في السابق إلى ما أسماه إطلاق سراح الدولة اللبنانية من القبضة القوية للأحزاب الطائفية وحزب الله، المتورط في التدخل العسكري في سوريا والعلاق واليمن، وهو ما يؤثر سلبًا على لبنان ومصالحه، بحسب قوله.



وذكر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن عملية إدخال نيترات الأمونيوم إلى لبنان والتي تسببت في حادث انفجار مرفأ بيروت دخلت بطريقة مريبة إلى لبنان.



ودعا البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، إلى الإسراع بإجراء انتخابات نيابية مبكّرة.





