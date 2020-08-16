كوريا الجنوبية تسجل 279 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 279 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 15 ألفا و318 حالة.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد جاوز حاجز الـ200 حالة، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة في العاصمة سول والمناطق الحضرية المحيطة بها بصورة حادة.

وتتزايد المخاوف من انتشار كورونا على مستوى البلاد، رغم أن الحكومة طبقت المستوى الثاني من مستوى التباعد الاجتماعي في سول وإقليم كيونج كي ابتداء من اليوم لاحتواء انتشار كورونا.

وأوضحت السلطات الصحية أن حصيلة اليوم تعد الأعلى منذ 8 مارس الماضي، وتمثل أيضا زيادة قدرها 113 حالة عن اليوم الذي سبقه؛ حيث تم تسجيل 166 حالة.

ومن بين الـ279 حالة الجديدة، كانت هناك 267 حالة لانتقال العدوى محليًّا، و12 حالة قادمة من الخارج.

وشكلت الحالات المرتبطة بالكنائس جزءًا كبيرًا في سول والمناطق الحضرية المحيطة بها.أما عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج، فكان مماثلًا لليوم السابق (11 حالة) حيث وصل إلى 12 حالة، وكانت جميع الحالات للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في المنازل أو مرافق الإقامة المؤقتة، منها 5 حالات في سول.

وجاءت 4 حالات من الهند وحالتان من باكستان وحالة واحدة من كل من الصين واليابان وكازاخستان وفرنسا والولايات المتحدة وكينيا.

من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات بكوفيد-19 دون تغيير عند 305 حالات. وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 9 حالات إلى 13 ألفا و910 حالات.