استطلاع: زيادة تأييد الألمان للاشتراكيين الديمقراطيين بعد إعلان نائب ميركل مرشحا للمستشارية

كشف استطلاع حديث، زيادة تأييد المواطنين الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد إعلان اسم أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مرشحا لمنصب المستشارية.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند- اتجاه الأحد"، الذي يجريه معهد "قنطار" لأبحاث الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تأييد المواطنين للاشتراكيين الديمقراطيين زاد بنسبة ثلاث نقاط مئوية من 15% إلى 18%.

وفي المقابل فقد الاتحاد المسيحي نقطتين مئويتين وحصل على 36% من تأييد المواطنين، بحسب الاستطلاع.

جدير بالذكر أن الاشتراكيين الديمقراطيين يشكلون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وظل كل من الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار الألماني المعارض وحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض عند النسب التي تم رصدها قبل أسبوع، حيث حصل الأول على 6% والثاني على 8% والثالث على 11% من تأييد المواطنين.

وبحسب الاستطلاع، يرى 29% من المواطنين في ألمانيا أن شولتس الذي يشغل حاليا أيضا منصب وزير المالية الاتحادي، مناسب لمنصب المستشارية.

ولكن رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر حصل على نسبة أفضل منه، حيث ذكر 38% أنهم يرون زودر مناسبا لمنصب المستشارية، وجاء السياسي بحزب ميركل المسيحي، فريدريش مرتس، في المرتبة الثالثة بنسبة 19%، وبعده مباشرة وزير الصحة الألماني ينس شبان بنسبة 18%.

يذكر أن مجلس إدارة ورئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن بالإجماع يوم الاثنين الماضي عن ترشيحه لأولاف شولتس لمنصب المستشارية للانتخابات البرلمانية القادمة في 2021.

تجدر الإشارة إلى إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 6 و12 أغسطس الجاري وشمل 1912 شخصا.