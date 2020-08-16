سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا بنسبة 9ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:28 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي لنيويورك، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي الزيادة في أعداد الحالات على المستوى الوطني أعلى كثيرا من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 1%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، والتي بلغت 617 ألفا و994 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 8ر0% مقارنة بالتوقيت نفسه أمس السبت.

وشهدت ولاية هاواى زيادة نسبتها 2ر6% بالمقارنة بنفس التوقيت أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الولاية إلى 4825 حالة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة نفسها، حيث توفى 204 أشخاص بالولاية نتيجة للإصابة بمرض "كوفيد–19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.