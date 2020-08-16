افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الأحد، المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، كما وضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر وهو القطار الكهربائي (السلام – العاشـر–العاصمة الإدارية)، وكذا المحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتي تعتبر نموذجاً للنقل متعددالوسائط.

وتضمنت المرحلة الرابعة إنشاء أكبر ورشة للصيانة فى الشرق الأوسط، لتكون مركزًا لصيانة قطارات المترو بأيادي مصرية، نستعرض بعضًا من مميزاتها في السطور التالية..

- ورشة العمرة الجسيمة التى تعتبر أكبر ورشة عمرة بالشرق الأوسط وأفريقيا .

- تبلغ مساحة الورشة 65 فدانا .

- تضم 31 مبنى وعمل خرساني وإنشائي.

- تضم جراجا ضخما على مساحة 34 ألف متر مسطح.

- يضم الجراج 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا

- تقع الورشة شرق القاهرة عند ملتقي طرق السويس - الإسماعيلية - الدائري - ومحطة عدلي منصور لمترو الأنفاق.

- تم تدعيم الورشة بـ55 معدة لإجراء أعمال الصيانة للقطارات.

- تختص الورشة بصيانة القطارات بواسطة فنيين ومهندسين مصريين بدلًا من الاستعانة بالخبرات الأجنبية.