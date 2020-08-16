الإمارات تسجل 3 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 364 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 210 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 64 ألفا و312 حالة.

ولفتت إلى أن 123 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 57 ألفا و694 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 65 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.