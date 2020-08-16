الإمارات تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، القائم بالأعمال في سفارة إيران بأبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بشأن قرارات سيادية لدولة الإمارات.

وقالت الخارجية الإماراتية، إن الخطاب الإيراني غير مقبول، كما أنه تحريضي ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في الخليج العربي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتكررت تهديدات روحاني على لسان وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسئولين إيرانيين آخرين.

وأضافت الخارجية الإماراتية أن هذا الخطاب التحريضي الصادر عن السلطات الإيرانية، يمثل تدخلًا في الشئون الداخلية، موضحة أن العلاقات والاتفاقات والمعاهدات بين الدول تشكل مسألة سيادية.

وحذرت إيران من مسئوليتها تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها، وذلك على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.

ويوم الخميس الماضي، أعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وكانت المعاهدة قد حظيت بترحيب عربي ودولي، كما رحبت عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، واعتبرتها بداية مشجعة لإحلال السلام وإنهاء حالة الصراع.

وأكد بيان الاتفاق الثلاثي أن هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أن بدء علاقات مباشرة سيؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوثيق العلاقات بين الشعوب.