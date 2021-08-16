استقر الدولار الأمريكي قرب أقل مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم، فيما أضر تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين بالرهان على تشديد مجلس الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية مبكرا، بينما تراجع اليوان والدولار الأسترالي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة لآمال.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات أخرى عند 92.561، بعدما نزل 0.50% في نهاية الأسبوع الماضي.

ونزل الدولار إلى 109.335 ين لأول مرة منذ الرابع من أغسطس في تداولات اليوم، ولاحقا سجل تراجعا بنسبة 0.16% عند 109.42 في ظل هبوط عائدات سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام في الجلسة الآسيوية.

ومقابل اليورو، استقرت العملة الأمريكية عند 1.1789 دولار مقتربة من أقل مستوى في أسبوع عند 1.18045 دولار الذي بلغته يوم الجمعة.

وأظهر مسح لجامعة ميشيجان في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معنويات المستهلكين لأقل مستوى منذ 2011 مع تسارع الإصابات بكوفيد-19.

وتذبذب الدولار مع تواتر البيانات الاقتصادية، وكان قد بلغ ذروة أربعة أشهر في الأسبوع الماضي نتيجة الزخم من تعاف بسوق العمل، ولكنه تراجع لاحقا بعدما هدأت ضغوط التضخم.

وفي آسيا، نزل الدولار الأسترالي 0.54% إلى 0.7336 دولار أمريكي إثر بيانات مخيبة للآمال من الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، فضلا عن تشديد إجراءات العزل بها.