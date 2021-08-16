تضامن الغربية: تنفيذ 3450 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانا

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ 3450 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين على مستوى المحافظة، وذلك بدعم من احدى الجمعيات الأهلية من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.



وأشارت المديرية، إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به المديرية بالتنسيق ودعم الجمعيات منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب، نظرا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.