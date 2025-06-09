أعلن جواهرجي يُدعى محمود هيبة، عبر صفحة محل المصوغات الخاص به بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مبادرة لجمع سبيكة ذهب تزن كيلو جراما من الشركات، لصالح أسرة السائق خالد محمد شوقي عبد العال، قائد السيارة المحملة بالوقود، الذي تُوفي أمس الأحد؛ متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات، لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة.

وبعد إعلان الجواهرجي عن المبادرة، بدأ ممثلو ثلاث شركات في إبداء الاستجابة، ووعد كل منهم بالتبرع بسبيكة تزن 50 جرامًا لصالح أسرة المتوفى.

وقرر المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إقامة عزاء للسائق المتوفى يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري بعد صلاة المغرب في دار المناسبات بمنطقة الأردنية، مشيرًا إلى أن هذا العزاء تقدير لما قام به من محاولة لمنع امتداد الحريق.

كما قرر رئيس الجهاز تقديم مساعدة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى، لما قام به من تصرف ساهم في تقليل الأضرار الناتجة عن الحادث.

وأصدر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان قرارًا بإطلاق اسم السائق خالد محمد شوقي عبد العال، الذي تُوفي اليوم الأحد، على أحد شوارع المدينة، وذلك بعد وفاته متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة.

أوضح عبداللاه أن هذا القرار جاء في إطار توجه الجهاز بتوثيق المواقف الإنسانية، والإشارة إلى أن التصرفات اليومية قد تعبر عن سلوكيات تُسهم في حماية المجتمع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ باندلاع النيران في سيارة محملة بالبنزين، أثناء تفريغ الحمولة، حيث اشتعلت النيران في خزان وقود السيارة داخل محطة وقود في المجاورة 70 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

تم الدفع بأربع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، كما تم الدفع بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: مصطفى محمود، 25 عامًا، وشقيقه إسلام، 30 عامًا، وكريم حمادة، 43 عامًا، وقائد السيارة خالد محمد شوقي، بحروق متفرقة جراء الحريق، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، إلا أن قائد السيارة تُوفي بعد نحو أسبوع من الحادث متأثرًا بإصابته.