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كشفت صحف نمساوية معلومات عن منفذ حادث إطلاق النار بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بمدينة جراتس، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص حتى الآن.

وبحسب موقع صحيفة «كرونن تسايتونج»، فإن الجاني أحد طلاب المدرسة، وكان يعتبر نفسه «ضحية تنمر».

وأشارت إلى أن المشتبه به أطلق النار على فصلين دراسيين داخل المدرسة ما أدى إلى مقتل عدد من الطلاب والمعلمين، ثم دخل إلى إحدى دورات المياه وأطلق النار على نفسه.

وأكدت رئيسة البلدية إلكي كهر، مقتل المشتبه به، واصفة الحادث بأنه «مأساة مروعة».

وأفادت وسائل إعلام نمساوية، صباح الثلاثاء، بارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة جراتس إلى 9 قتلى.

وبحسب موقع «heute» النمساوي، قُتل 9 أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، جراء الهجوم الذي وقع في العاشرة من صباح اليوم.

وأشار الموقع إلى انتحار المشتبه به بعد دخوله إلى دورة مياه وإطلاق النار على نفسه.

وقال شاهد عيان للصحيفة النمساوية إنه سمع إطلاق عشرات الطلقات النارية في موقع الحادث.

وتنتشر الشرطة في موقع الحادث بأعداد كبيرة، وحثت السلطات المواطنين على تجنب هذه المنطقة واتباع تعليمات قوات الأمن.

وقالت الشرطة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إنها أقامت نقطة التقاء آمنة للطلاب مع أولياء أمورهم، في أحد الملاعب القريبة من موقع الحادث.

وأشارت إلى إخلاء جميع المتواجدين في المدرسة، ونقلهم إلى نقطة الالتقاء، قائلة إنها تعمل على إحصاء الوفيات الناجمة عن الحادث.