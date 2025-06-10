شوبير: ركلات ترجيح الأهلي وباتشوكا «ترفيهية»

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وصف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، ركلات الترجيح التي حسمت فوز باتشوكا المكسيكي على الأحمر في نهاية المباراة الودية بينهما بأنها ترفيهية.

وتعادل الأهلي وباتشوكا بهدف لكل فريق ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق منتصف الشهر الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الودية كانت مفيدة للمدرب ريبيرو، وانتهت بالتعادل، وأراد الفريقان أن يكون هناك فائزاً فلعبا ركلات ترجيح بشكل ترفيهي".

وتابع: "اللجوء لركلات الترجيح على سبيل الترفيه، لحسم الفائز فقط، لكن المباراة انتهت بالتعادل 1-1".

وكان باتشوكا قد توج بكأس خاصة حصل عليها لاعبوه عقب الفوز بالمباراة الودية، بركلات الترجيح.

ويبدأ الأهلي مشواره المونديالي بمواجهة انتر ميامي يوم 14 يونيه ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا كل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.