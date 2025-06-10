المدرب الإسباني بيب جوارديولا: ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية

• المدرب الإسباني أدان في خطاب تاريخي خلال تكريمه بمنحه الدكتوراه الفخرية، العنف في أوكرانيا والسودان وفلسطين

أدان الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حالة الصمت تجاه العنف في بعض أنحاء العالم وفقدان مئات الضحايا في أوكرانيا والسودان وفلسطين.

وألقى جوارديولا خطابا تاريخيا خلال حفل أقيم مساء الاثنين بجامعة مانشستر بعد منحه درجة الدكتوراة الفخرية تكريما لما قدمه لمدينة مانشستر منذ عام 2016 سواء داخل الملعب أو خارجه.

وقال المدرب الإسباني: "نحن في صمت تام أمام مشاهد العنف التي نراها، وأشعر بحزن عمق لسقوط الأبرياء في أوكرانيا والسودان وغزة".

وتابع: "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي.. نشاهد وفاة الآلاف من الأبرياء والأطفال ومعاناة الآلاف من العائلات بسبب أحداث العنف".

وأضاف:" ربما يعتقد البعض أنه ليس من شأننا أن نشاهد قتل أطفال أعمارهم 4 أو 5 أعوام بسبب قنبلة بينما لا يوجد مستشفى من الأساس لعلاج المصابين.. أقول لهؤلاء فكروا كما تريدون، ولكن أنت القادم.. طفلك سيكون الضحية القادمة".

واستطرد أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم: "أنا مرعوب للغاية بما يحصل في غزة، الناس تقول إننا نعيش في مكان بعيد، لكن الأمر لا يتعلق بالأيدلوجيا بل بالإنسانية".

وروى مدرب السيتي قصة عن اشتعال غابة وسط خوف كل الحيوانات بينما تحلق الطيور في السماء وترش مياه ضعيفة على الغابة لإخمادها وشاهد الثعبان الموقف ضاحكا بسخرية من موقف الطائر.

وواصل: "الطائر الصغير رد عليه بأنه يعرف أن ما يفعله لن يخمد الحرائق ولكنه يقوم بدوره".

واختتم: "هذه هي قصة العالم.. يخبرونا بـأن تأثيرنا صغير للغاية.. ولكن الحقيقة أن قوة هذا العالم ليست حول القوة، بل حول أن تكون صاحب مبدأ، وترفض الصمت وقت الحاجة إلى رفع صوتك".