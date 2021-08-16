الأمن يكشف ملابسات فيديو «حريق قطار البدرشين» المنتشر على مواقع التواصل

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بنشر مقطع الفيديو المفبرك على "فيسبوك"، يتضمن اشتعال أحد القطارات بالبدرشين على خلاف الحقيقة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، متضمناً قطار مشتعل ومصحوب بتعليق (أن القطار مشتعل بالبدرشين .. أين المسئولين).

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بنقل الفيديو من إحدى الصفحات دون التأكد من صحته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.