جمارك الإسكندرية تضبط كمية من الألعاب النارية وأجهزة التتبع

أحبطت الإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة بجمارك الإسكندرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة وأجهزة التتبع.

وذكرت مصلحة الجمارك – في بيان اليوم الأحد – أنه تم الاشتباه في حاويتين واردتين من الصين بهما أدوات كهربائية طبقا للمستندات.

وأضافت أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 52 طنا و360 كيلو جرام ألعاب نارية متنوعة وعدد من أجهزة التتبع.

وأشارت إلى أن الدكتور قدري هابيل فرج مدير عام الحركة ونقاط الفحص والمعاينة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفات الواردة وإخطار الجهات المختصة.