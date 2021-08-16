كازادي كاسينجو يقود هجوم يعلن المصرى امام سموحة

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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة على ماهر عن تشكيلة فريقه لمباراة سموحة فى الاسبوع 31 من الدورى الممتاز والتى يستضيفها ستاد الاسكندرية فى التاسعة مساءاً.

وجاء التشكيل على النحو التالى : حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقى ، عمرو موسى ، أحمد شوشة ، احمد شديد قناوى.

خط الوسط : محمد جريندو ، حسن على ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، عمر كمال عبد الواحد.

خط الهجوم : كازادى كاسينجو .

البدلاء : «أحمد مسعود، أحمد رفعت، إسلام صلاح، محمد عنتر، مصطفى سلطان، أحمد جمعة، ايزى ايميكا، محمد جابر، زياد فرج».