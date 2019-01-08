وزير الداخلية الألماني: نزوح إضافي لما يصل إلى 5 ملايين أفغاني من بلادهم

أشارت توقعات وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى أن ما يتراوح بين 300 ألف و خمسة ملايين أفغاني آخر سينزحون من بلادهم بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة.

جاء ذلك وفقا لما أبلغه الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري لرؤساء الكتل البرلمانية وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاثنين.

ولم يذكر زيهوفر موعدا زمنيا لهذا النزوح.

كانت دول مجاورة لأفغانستان مثل إيران وباكستان قامت بإيواء لاجئين أفغان، كما أن تركيا تمثل بلد عبور وهدفا مهما للنازحين من أفغانستان.

كانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعلنت في وقت سابق من اليوم تقديم مساعدات سريعة للدول المجاورة لأفغانستان لصد حركة اللجوء صوب أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي عن تطورات الوضع في أفغانستان، قالت ميركل في برلين مساء اليوم :" ولهذا السبب فإن المهم في هذا الشأن بالدرجة الأولى هو أن نساعد الدول المجاورة التي قد يأتي إليها اللاجئون الأفغان".