عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا يتضاعف خلال عام واحد

تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الـ12 شهرا الماضية، وفقا لما قالته وزارة الداخلية الإيطالية يوم الأحد.

وأظهرت أرقام الوزارة أنه خلال الفترة بين الأول من أغسطس 2020 و 31 يوليو 2021، وصل ما مجموعه 49280 شخصا إلى السواحل الإيطالية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 128 % على أساس سنوي، حيث كان العدد في العام السابق 21616 شخصا.

وألقي القبض على ما مجموعه 147 مهربا، بزيادة قدرها 25 %.

وتمكنت سفن الانقاذ التي تشغلها منظمات غير حكومية من إنقاذ 4239 شخصا فقط من البحر المتوسط وأوصلتهم إلى إيطاليا.

وكانت الغالبية العظمى من الوافدين الجدد والبالغ عددهم 40727 شخصا قد وصلوا إيطاليا بشكل مستقل فيما تسميه السلطات "الإنزال الذاتي".

ووفقا للإحصائيات فإن غالبية المهاجرين أبحروا من ليبيا وكان عددهم 22343 أو تونس وكان عددهم 17677.

وبحسب المعلومات التي قدمها المهاجرون عند وصولهم كان أغلبيتهم تونسيون وبلغ مجموعهم 14153 شخصا، يليهم 6027 من بنجلاديش ثم 3312 من كوت ديفوار.

وكان العدد الإجمالي للمهاجرين القادمين بالقوارب منخفضا مقارنة بأرقام الفترة من 2014 إلى 2017 حيث شهدت إيطاليا خلال الفترة من الأول من آب/أغسطس 2016 إلى 31 تموز/يوليو 2017 وصول 182 ألفا و 877 مهاجرا.

وبدأت الحكومة الديمقراطية الاشتراكية السابقة بزعامة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني في عام 2017 تشديد سياسة الهجرة بشكل كبير. وشمل ذلك التوصل لاتفاقية مثيرة للجدل مع ليبيا تهدف إلى دفع السلطات الليبية لعدم السماح للمهاجرين بالخروج إلى البحر.

وكانت الحكومة الإيطالية الشعبوية ووزير الداخلية ماتيو سالفيني من حزب ليجا اليميني أكثر تشددا بعد انتخابات 2018. وتصدى سالفيني لمنظمات الإغاثة الدولية وأغلق الموانئ أمام سفن الانقاذ.