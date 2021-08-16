فيديو صادم يوثِّق سقوط أفغان من طائرة إجلاء أمريكية

نشرت وسائل إعلام أفغانية محلية، الاثنين، فيديو صادماً، قالت إنه لمواطنين سقطوا من طائرات الإجلاء الأمريكية أثناء تحليقها انطلاقاً من مطار كابول الذي شهد حالة من الفوضى والتدافع بين آلاف الأفغانيين في محاولتهم الهرب من البلاد.

وقالت صفحة وكالة "آسواكا" الإخبارية إن شخصين تم إلقاؤهما من على متن الطائرة.

وأضافت الوكالة الأفغانية إن السكان المحليين بالقرب من مطار كابول يقولون إن ثلاثة شبان كانوا تعلقوا بإطارات طائرة، سقطوا فوق منازل الناس، متابعة: "أكد ذلك أحد الأهالي، وقال إن سقوط هؤلاء الأشخاص أحدث فوضى كبيرة في المنطقة".

كما أظهر فيديو آخر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتقط من زاوية أخرى في المطار أثناء إقلاع الطائرة وبدا واضحاً سقوط أحد الأفغان منها، بحسب موقع قناة "الحدث" الإخبارية.

يأتي هذا في وقت قال فيه شهود عيان لوكالة رويترز، الاثنين، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في مطار كابول أثناء محاولة المئات ركوب الطائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وتزامن هذا بعد تكدس مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة كابول، فيما يتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

شاهد أيضا:

