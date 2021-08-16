 فلسطين تدين استشهاد 4 برصاص إسرائيلي في جنين وتحذر من خروج الأمور عن السيطرة - بوابة الشروق
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فلسطين تدين استشهاد 4 برصاص إسرائيلي في جنين وتحذر من خروج الأمور عن السيطرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 9:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 9:26 ص

أدانت الرئاسة الفلسطينية "الجريمة البشعة" التي ارتكبتها قوات إسرائيلية في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "نعبر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

وحمل أبو ردينة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق شعبنا، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".

وأعلنت مصادر فلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين، في حصيلة محدثة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوة من الوحدة السرية التابعة لشرطة حرس الحدود دخلت مخيم جنين للاجئين لاعتقال فلسطينيين فتم إطلاق النار عليها وقامت القوة بالرد.


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