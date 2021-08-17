أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى تفادي العنف.

وقال المندوب الروسي - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إننا :"ندعو جميع الأطراف الأفغانية المعنية إلى تعزيز التسوية السلمية".

وكان نيبينزيا أعلن في وقت سابق أن :"دول آسيا الوسطى تشعر بالقلق من أن المسلحين قد يتسللون إلى المنطقة من أفغانستان تحت ستار اللاجئين".

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في أفغانستان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على خلفية سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان.