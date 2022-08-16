أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟.

وقالت الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صُنع ما يُسمى "باروكة" يلبسها الأطفال الذين تَسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رءوسهم؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة المعتبرة شرعًا لهم.

وأضافت الإفتاء: وللمتبرع في هذه الحالة عظيم الأجر وجزيل الثواب من الله عز وجل؛ لأنه مساهم في تخفيف الضرر النفسي عن الطفل الذي أسقط المرضُ شعره، علاوةً على جبر خاطره، ولا علاقة لذلك بالوصل المنهي عنه، فضلًا عن أن الطفل غير مكلف ما دام لم يبلغ الحلُم، والله سبحانه وتعالى أعلم.