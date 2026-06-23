أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، أن بلاده لن تدخل في أي مفاوضات بشأن قدراتها الصاروخية والدفاعية، قائلا: "لن نتفاوض مع أي طرف حول قدراتنا الدفاعية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضح بزشكيان أن القضايا المتعلقة ببرنامج بلاده الصاروخي ليست جزءا من مذكرة التفاهم الموقعة، ولن تكون مطروحة للنقاش في أي وقت.

وأضاف: "لو لم تكن لدينا أسلحة دفاعية، لكان العدو قد دمّر البلاد بالكامل كما حدث في قطاع غزة".

وشدد بزشكيان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الإيرانية-الباكستانية إلى مستويات أعلى، معتبرا أن البلدين قادران، من خلال التعاون المشترك، على بناء نموذج أخوة وتعاون يُحتذى به في المنطقة.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو الجاري التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد" حيز التنفيذ في 18 يونيو، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.