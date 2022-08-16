يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع الرطوبة، اليوم الثلاثاء، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وأوضح الخبراء أن نتيجة ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس، ويسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، وحار رطب على باقي الأنحاء.

أما عن أبرز الظواهر الجوية غدًا، تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 21

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 26

الإسماعيلية 35 26

السويس 35 25

العريش 30 24

رفح 30 23

رأس سدر 38 29

نخل 34 19

نويبع 38 27

طابا 35 26

كاترين 32 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 39 29

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 27

قنا 40 28

الأقصر 41 29

أسوان 41 29

إدفو 40 28

أبوسمبل 39 28

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 27

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27