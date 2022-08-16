وزير القوى العاملة: استمرار تقديم الدعم للإسهام في إثراء الحركة النقابية المصرية

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء اجتماعا بمقر الاتحاد، فضلا عن ممثلين عن النقابات العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ لبحث بعض الملفات المهمة المشتركة بين الوزارة والاتحاد.



وأكد شحاتة، دعم الوزارة المستمر للاتحاد في جميع أعماله الموكلة له لخدمة القطاع العمالي على مستوى الجمهورية، بما يحقق صالح العمل والعمال، ويزيد من معدلات الإنتاج لدفع الاقتصاد القومي والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.



وأشار إلى سرعة اختيار قائم بعمل رئيس الاتحاد العام وفق ما نص عليه قانون المنظمات النقابية واللائحة التنفيذية له، حتى تستمر عجلة العمل داخل الاتحاد.



وأكد تقديم الدعم المستمر للاتحاد العام من جميع الجوانب بما يتوافق مع إمكانيات الوزارة ومعطياتها، للإسهام في إثراء الحركة النقابية المصرية، بهدف الوصول لأفضل وضع ممكن خلال المرحلة القادمة، مع المساهمة فى وضع حلول لكافة المشكلات العمالية في مختلف قطاعات العمل على مستوى اللجان النقابية والنقابات العامة والعاملين بالاتحاد، لخلق مناخ عمل مناسب لزيادة الإنتاج.



ودعا الوزير، رؤساء النقابات العامة إلى بذل جميع الجهود الممكنة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، وخدمة مزيد من العمال المنتمين للجان النقابية داخل المنشآت فى مختلف القطاعات ، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم بتحقيق غد أفضل، من خلال تنظيم نقابي قوي يعني بحقوق العمال ويدافع عنها وفق الأطر القانونية المشروعة.



وطالب شحاتة، أعضاء المجلس إلى الاهتمام بأصول الاتحاد العام واستغلالها الاستغلال الأمثل والذى سيعود على الاتحاد والنقابات المنتمية له بالكثير من الموارد والإمكانيات التي تساهم في تحقيق الخطط الموضوعة لتطوير وحل جميع مشكلاته، واستعادة مكانته الرائدة بين جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والدولية.



وشدد شحاتة، على استكمال مسيرة العطاء التي بدأت خلال الفترة الماضية داخل الاتحاد، مع تحقيق التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين النقابات العامة فى جميع الأحوال، لتحقيق مزيد من الحماية للتنظيم النقابى ووصوله لمكانته المستحقة، وتحسين أحوال العمال فى مختلف قطاعات العمل.



وأكد الأعضاء، أن وزارة القوى العاملة لطالما كان لها دور مشارك في أعمال الاتحاد، تمتعت فيه بالاستقلالية والحفاظ على التنظيم النقابي من خلال قوانين نظمت العملية الانتخابية له واختيار أعضائها، من خلال تنسيق دائم ومستمر في الأعمال كافة.