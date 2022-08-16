انخفاض منسوب مياه نهر الراين بالقرب من الحدود الهولندية إلى مستوى قياسي جديد

انخفض منسوب مياه نهر الراين مرة أخرى في إحدى نقاط القياس القياسية بالقرب من الحدود الهولندية، ووصل إلى أدنى مستوى تاريخي له وهو صفر سنتيمتر، وسط فترة من الطقس شديد الجفاف في أجزاء كثيرة من ألمانيا.

وتراجع قياس منسوب المياه في النهر في مدينة إميريش الألمانية بمقدار 4 سم صباح اليوم الثلاثاء مقارنة بصباح الاثنين.

وبحسب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا (جي دي دابليو إس)، تم تسجيل أدنى انخفاض سابق في أكتوبر 2018 عند 4 سنتيمترات.

تجدر الإشارة إلى أن مستويات المياه التي يتم قياسها عند نقاط معيارية على طول النهر هي قراءات معيارية تختلف عن العمق الفعلي للمياه.

وحتى أمس الاثنين كان عمق النهر في إميريش لا يزال مترين تقريبا، وهو عميق بدرجة كافية للشحن التجاري.