 انخفاض منسوب مياه نهر الراين بالقرب من الحدود الهولندية إلى مستوى قياسي جديد - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

انخفاض منسوب مياه نهر الراين بالقرب من الحدود الهولندية إلى مستوى قياسي جديد

إيسن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 11:51 ص

انخفض منسوب مياه نهر الراين مرة أخرى في إحدى نقاط القياس القياسية بالقرب من الحدود الهولندية، ووصل إلى أدنى مستوى تاريخي له وهو صفر سنتيمتر، وسط فترة من الطقس شديد الجفاف في أجزاء كثيرة من ألمانيا.

وتراجع قياس منسوب المياه في النهر في مدينة إميريش الألمانية بمقدار 4 سم صباح اليوم الثلاثاء مقارنة بصباح الاثنين.

وبحسب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا (جي دي دابليو إس)، تم تسجيل أدنى انخفاض سابق في أكتوبر 2018 عند 4 سنتيمترات.

تجدر الإشارة إلى أن مستويات المياه التي يتم قياسها عند نقاط معيارية على طول النهر هي قراءات معيارية تختلف عن العمق الفعلي للمياه.

وحتى أمس الاثنين كان عمق النهر في إميريش لا يزال مترين تقريبا، وهو عميق بدرجة كافية للشحن التجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك