 الكويت توقف إصدار كل أنواع سمات الدخول للوافدين حتى إشعار آخر - بوابة الشروق
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الكويت توقف إصدار كل أنواع سمات الدخول للوافدين حتى إشعار آخر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 4:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 4:35 م

 

أفادت تقارير كويتية، بأنّ وزارة الداخلية قررت إيقاف إصدار كل أنواع سمات زيارات الوافدين حتى إشعار آخر.

وتشمل سمات زيارات الوافدين "العائلية" و"السياحية" و"الالتحاق بعائل"، وفقا لمصادر أمنية مطلعة في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية.

وفسرت المصادر القرار بأنه "جار العمل على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة، فضلا عن إقرار إجراءات وشروط جديدة".

ولفتت المصادر الأمنية إلى "استثناء سمات الدخول الخاصة بالأوروبيين، والتي يتم استخراجها عن طريق خدمة "أونلاين" من المطار الدولي".

وفي شهر مايو الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون إقامة الوافدين الجديد، بما يتضمنه من مدد جديدة للإقامة العادية أو إقامات المستثمرين.

وأقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة قانون إقامة الوافدين، والذي نص على جواز منح الوافد إقامة عادية لا تتجاوز الـ5 سنوات، والمستثمر 15 سنة.


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