عبرت سفينة الشحن الألمانية "جوزيف شولته"، المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود، وذلك بعد مضي عدة ساعات على إبحارها من ميناء أوديسا الواقع جنوب أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم شركة بيرنهارد شولته، لإدارة السفن (بي إس إم) في مدينة هامبورج، مساء اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أستطيع أن أؤكد أن السفينة غادرت المياه الأوكرانية".

ووفقا لخدمة معلومات السفن (مارين ترافيك)، فإن سفينة الشحن تسير في الوقت الحالي في المياه الإقليمية الرومانية على مسافة غير بعيدة من منطقة سفانتو جورجي.

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة الألمانية التي تحمل علم هونج كونج، ظلت عالقة في ميناء أوديسا لمدة عام ونصف بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت "جوزيف شولته" غادرت الميناء، صباح اليوم الأربعاء، لتكون أول سفينة تستغل ممر مؤقت أقامته أوكرانيا، ويؤدي من وإلى الموانئ البحرية الأوكرانية، حيث يمكن للسفن التجارية استخدام هذا الممر على مسؤوليتها الخاصة.

وأعلنت شركة الشحن البحري أن حالة طاقم السفينة الذي يتكون من أوكرانيين فقط جيدة.

وحسب التصريحات الأوكرانية، أخذت السفينة طريقها صوب مضيق البوسفور.

وأفادت الشركة، بأن السفينة تقل أكثر من 2100 حاوية تضم نحو 30 ألف طن من الحمولات العامة.

وكانت السفينة علقت في ميناء أوديسا في الثالث والعشرين من فبراير 2022 عشية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وإغلاق روسيا للموانئ الأوكرانية.

وكان هناك أكثر من 60 سفينة من العديد من الدول شاركت "جوزيف شولته" مثل هذا المصير.