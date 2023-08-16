سفينة شحن عالقة منذ عام ونصف تغادر ميناء أوديسا

غادرت سفينة شحن تحمل علم هونج كونج كانت عالقة بميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، عقب أن حوصرت هناك لنحو عام ونصف العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف، اليوم الأربعاء، إن السفينة، التي تعرف باسم جوزيف شولت، أبحرت باستخدام ممر مؤقت من أجل السفن التجارية.

ويشار إلى أنه تم تدشين هذا الطريق من أجل السفن المدنية، حيث تستخدمها على مسئوليتها الخاصة. وقد أقيم هذا الطريق الشهر الماضي بعدما أنهت روسيا اتفاق، تم التوصل إليه بوساطة أممية، لنقل صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة.

وأكدت شركة بيرنارد شولته شيبمانجمينت، ومقرها هامبورج التى تقوم بتشغيل السفينة أن مسار السفبنة الذى تم تحديده تضمن الإبحار إلى البوسفور، بعد عبور المياه الإقليمية لأوكرانيا ورومانيا وتركيا.

وأضافت الشركة أن طاقم العمل بخير.

وتحمل السفينة أكثر من 2100 حاوية بشحنة يصل وزنها إلى 30 ألف طن، وفقا للسلطات الأوكرانية. ولم يتم تحديد نوع الشحنة.

وحوصرت السفينة في أوديسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.