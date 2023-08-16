النصيري أساسيا في تشكيل إشبيلية لمواجهة مانشستر سيتي بالسوبر الأوروبي

أعلن خوسيه مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره إشبيلية على ملعب كارايسكاكيس في اليونان، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وجاء تشكيل إشبيلية لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

خط الوسط: جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

الهجوم: إيريك لاميلا - أوليفر توريس - يوسف النصيري.