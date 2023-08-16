الشرقية: تنفيذ 18 ألفا و880 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك بـ3 مليارات و91 مليون جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تنفيذ 18 ألفا و880 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بتكلفة 3 مليارات و91 مليونا و303 آلاف جنيه، لتوفير 55 ألفا و333 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأكد ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأوضح، في بيان اليوم، أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج مشروعك، وذلك بهدف زيادة عدد فرص العمل لأبناء محافظة الشرقية، منوهًا بأهمية برنامج مشروعك في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أشار العربي الشبراوي، مدير برنامج مشروعك في محافظة الشرقية، إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعات: تجارة سيراميك – تجارة مفروشات – مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا، وغيرها.

ولفت إلى أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2574 مشروعا، بقيمة 370 مليونا و581 ألفا و535 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها 2729 مشروعا، بقيمة 354 مليونا و896 ألفا و400 جنيه، وفي المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي 819 مشروعا، بقيمة 340 مليونا و744 ألفا و250 جنيها.