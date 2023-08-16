جيش النيجر: مقتل ما لا يقل عن 17 جنديا بعد قتال عنيف بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينافاسو

أعلن جيش النيجر، اليوم الأربعاء، مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين بعد قتال عنيف بين أطراف مسلحة بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينافاسو.

ووصفت وزارة الدفاع بالنيجر، الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء "بكمين إرهابي".

وقالت الوزارة، إن الهجوم المضاد الذي شنه الجيش جوا أسفر عن مقتل أكثر من 100 إرهابي، كانوا يتراجعون على طابورين بمحورين يتألف كل منهما من 50 دراجة بخارية، ووقع الاشتباك بين بلدتي بوني وتورودي في منطقة تيلابيري بالقرب من العاصمة نيامي.

ولم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة.

ويذكر أن المنطقة الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينافاسو تعد من أخطر المناطق في العالم، والمسلحين المتشددين الذين لهم صلات بتنظيمي القاعدة وداعش يشنون منذ أعوام هجمات ضد الجيش والمدنيين في النيجر.