القبض على 3 بلغاريين في بريطانيا بتهمة التجسس

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تم القبض على ثلاثة بلغاريين في المملكة المتحدة واتهامهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في تحقيق للشرطة.

وتم اتهام أورلين، 45 عاما، وبيزر دزهامبازوف، 42 عاما، وكاترين إيفانوفا، 32 عاما، بحيازة وثائق ثبوتية مزيفة بنية إساءة استغلالها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وذكرت شرطة العاصمة أنه تم القبض على خمسة أشخاص في فبراير الماضي على خلفية الاشتباه في ارتكاب مخالفة بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 1911.

وتم الإفراج عن الخمسة بكفالة لحين شهر سبتمبر فيما يستمر التحقيق.

وسيمثل المتهمون أمام محكمة الجنايات في لندن في تاريخ لم يتم تحديده بعد، بتهمة حيازتهم لـ 34 وثيقة ثبوتية يشتبه في أن بعضها مزيف.

وألقى محققو وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة القبض على المتهمين الثلاثة.