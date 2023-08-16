ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي الأمريكية إلى 101

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ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المدمرة في جزيرة ماوي الأمريكية إلى 101 قتيل، حسبما أعلن حاكم ولاية هاواي جوش جرين ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأضاف أن العمل جار بقوة لانتشال جثث ضحايا الحرائق، موضحا أنه تم البحث في مساحة تقدر بـ27% فقط من المنطقة التي أتت عليها النيران.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الثلاثاء أنه سيتوجه قريبا إلى هاواي.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في ميلووكي بولاية ويسكونسن: "سأتوجه أنا وزوجتي جيل إلى هاواي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف بايدن أنه يريد التأكد من حصول سكان مقاطعة ماوي في الولاية على الدعم الذي يحتاجون إليه، واعدا بأن: "كل ما يحتاجونه، سيحصلون عليه".

وكان بايدن قد تعهد بإغاثة الحكومة لشعب هاواي بعد يومين من اندلاع الحرائق الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه اتصل بحاكم هاواي الثلاثاء "لمناقشة تعافي هاواي بعد أكثر حرائق الغابات دموية منذ قرن".

وذكر بايدن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "طمأنت الحاكم بأن هاواي ستستمر في الحصول على كل ما تحتاجه من الحكومة الاتحادية".

واندلعت حرائق الغابات في 8 آب/أغسطس في عدة أماكن في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة، والتي تحمل نفس اسم الولاية الأمريكية.

وتضررت بلدة لاهاينا الصغيرة في ماوي، التي كان عدد سكانها 13 ألف نسمة قبل الكارثة، بشكل خاص.

وتبدو العديد من الشوارع هناك وكأنها منطقة حرب. وقد دمر مركز لاهاينا بالكامل، بينما لا تزال فرق الطوارئ تبحث عن المفقودين.