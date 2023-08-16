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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل مباراة فريقه ضد إشبيلية والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب كارايسكاكيس.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة بوصفه بطلا لدوري أبطال أوروبا، بينما حصد إشبيلية بطولته المُفضلة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - يوسكو جوارديول - ناثان آكي.

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - بالمر.

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.